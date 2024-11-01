edición general
Mi experiencia real viajando con Tesla: 1.400 km a Madrid y un mes de uso por 60€

Documento mi consumo real con coche eléctrico: un viaje de 1.400 km a Madrid más un mes de uso diario (1 hora de trayecto cada día). El gasto total ha sido de 60€ en electricidad y 0€ en mantenimiento

Ultron
A ver, que yo estoy muy a favor del eléctrico, pero en 1.400 KM, uno de combustión también tiene 0 euros en mantenimiento.
Galero
#1 No gasta frenos ni ruedas
#7 pepin84
#3 se conduce solo con el acelerador, el freno casi no se usa.... solo si te pasas mucho acelerando pero cuando sueltas acelerador calcula que velocidad necesitas y hace freno motor
Galero
#7 Lo que viene a ser un coche eléctrico, pero sigue gastando ruedas y degradando la batería.

Yo soy partidario del coche eléctrico, pero la gente vende unas ventajas que no existen porque todo tiene sus contras, y el eléctrico no es la excepción, y menos aún un Tesla que se ha quedado atrasado en todos los aspectos frente a los coches chinos.

Por cierto, yo llevo un diésel y tampoco uso apenas el freno, uso el freno motor como me enseñaron en la autoescuela.
#4 pepin84
#1 los 0€ de mantenimiento me refería no a esos kilometros sino al total , este mes hago 1 año con el y el mantenimiento es 0€.
Ultron
#4 Ok, leyendo la entradilla, parece que hacia referencia a ése mes, y un mes de mantenimiento es prácticamente despreciable para comparar el gasto eléctrico/combustión.
ChatGPT
Los viajes con menos gastos, a Madrid. :troll:
#2 vantablack
El articulo original no dice nada del mantenimiento, que es absurdisimo comentar en 1400km y un mes de uso
Gadfly
A estas alturas venimos con esto?
#9 sliana
yo en un mes tampoco me gasto nada en mantenimiento. eso si, no me puedo permitir el lujo de solo gastar 60 euros en 1400km porque soy pobre y tengo que aguantar con mi diesel. a cambio tengo 49940€ mas en la cuenta.
#11 pepin84
#9 bueno tu idea no es correcta. tu gastas mas en coche. el motivo es que pagas mucho más de gasolina, de zona azul, de impuesto de circulación, no tienes la devolución de la renta de 3000 euros ni el plan moves de 4500. de manera que si lo calculas el coche eléctrico se paga con lo que te ahorras en no demasiado tiempo. Ademas la financiación de Tesla esta cerca del 0%
Kmisetas
Yo una vez estuve a punto de comprarme un Tesla, pero por suerte acabé comprando unas cuantas sacas de confeti y gominolas y estoy muy contento.
#10 pepin84
#6 el tesla básico empieza con 300 cv, yo venia de un gasolina con cambio manual de toda la vida y no sabia ir con un automático por lo que buscaba algo más tradicional como un saco de gominolas.... cuando lo probé me gustó ademas no me imaginaba la potencia y tecnología que traen.
Pacman
#10 lo de los caballos en lugar de la capacidad de batería es absurdo


Si me lo dices en un combustión, pues tiene sentido, pero en un eléctrico no
