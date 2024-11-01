Mi experiencia real viajando con Tesla: 1.400 km a Madrid y un mes de uso por 60€

Documento mi consumo real con coche eléctrico: un viaje de 1.400 km a Madrid más un mes de uso diario (1 hora de trayecto cada día). El gasto total ha sido de 60€ en electricidad y 0€ en mantenimiento
| etiquetas: ev , coche electrico , tesla , viaje , consumo , coste , energía , recarga , bateria
Yo soy partidario del coche eléctrico, pero la gente vende unas ventajas que no existen porque todo tiene sus contras, y el eléctrico no es la excepción, y menos aún un Tesla que se ha quedado atrasado en todos los aspectos frente a los coches chinos.
Por cierto, yo llevo un diésel y tampoco uso apenas el freno, uso el freno motor como me enseñaron en la autoescuela.
Si me lo dices en un combustión, pues tiene sentido, pero en un eléctrico no