Mi experiencia con Penimaster

Después de comenzar con la rutina de novatos me decidi a comprar el penimaster pro. Llevo usándolo un par de meses y aparentemente hay una minúscula ganancia de tamaño pero no me he medido. Mis medidas son de 16 cm de lago x 3.8 de grosor. Busco ante todo grosor así que complementando con jelqs y pênimaster espero lograrlo. Mi duda es si también a ustedes les molesta el aparato, porque a mi al cabo de hora y media siento el glande que me va a estallar y lo tengo que quitar y descansar.