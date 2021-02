Experiencia de una inmigrante marroquí viviendo en Carabanchel

"Quiero explicar mi experiencia cuando viví entre el metro Urgel y el de Carpetana en Madrid, Carabanchel, exactamente Plaza Roger de Flor. Fue completamente incómodo y viví auténtica violencia por parte de hombres que quiero precisar, eran latinoamericanos todos. Me explico Hacer una alusión al origen tiene su sentido, en la zona viven muchos jóvenes de diferentes países latinos. Jamás he visto tan normalizada la persecución. Me han seguido desde y hasta el metro fácilmente 4 veces al mes, los 5 que viví ahí."