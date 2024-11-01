Expanse - El Menéame Expandido  

·
Expanse es un sistema planetario digital que representa el ecosistema de Menéame y sus comunidades derivadas.
#1
Charles_Dexter_Ward
#0
Descansa un poco HAVROGADO MARCIANO, lo tuyo es un sinvivir.
1
K
31
#10
Galligram
#9
Y sumisa y repleta de sebo.
1
K
25
#3
Leon_Bocanegra
*
Acho
#0
ya podías haber hecho esto con el otro nick, con el de esta tarde. La de tiempo que pierdes creando perfiles, si hasta el más tonto sabe quién eres. Si por donde pasas lo dejas to hecho un bancal.
1
K
23
#5
Galligram
#3
Eso suena sospechosamente murciano. No seras Livingstone85?
0
K
6
#6
Leon_Bocanegra
#5
jajajajaja efectivamente.
0
K
12
#4
Bhuvaya
Faltan naves espaciales ahí.
1
K
16
#2
Galligram
@Charles_Dexter_Ward
te dedican un planeta. O te comparan con un planeta. O algo asi.
3
K
11
#7
Doisneau
Explicacion para los que no estamos pendiente del universo expandido de meneame?
0
K
11
#8
Galligram
*
#7
Cada planeta es un agregador de noticias real y activo ahora mismo, incluido meneame. Entre ellos está Renegados, recientemente montado por viejos meneantes y sin publicidad. Y luego está galligram, que es un planeta fake creado en honor de la gallina baneadora, un viejo y nefasto admin de meneame como bien sabe
@pertinax
1
K
25
#9
Pertinax
#8
No quiero entrar en vuestras cuitas, pero lo de la purulenta gallina baneadora sí te lo compro.
0
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
