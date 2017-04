El exlíder del eurófobo partido británico UKIP y actual eurodiputado, Nigel Farage, descarta presentarse a las elecciones generales del 8 de junio en el Reino Unido, asegura en un artículo publicado hoy en "The Daily Telegraph". "He decidido no presentarme a estas elecciones y luchar en cambio por el 'brexit' en Europa", escribe el político de 53 años.