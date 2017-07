Exlíder del PP de Madrid: Las sedes locales se financiaban con cenas y rifas

El ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada ha dicho hoy en el juicio de Gürtel que las sedes locales, como la de Majadahonda, se financiaban con "loterías, rifas y cenas benéficas", así como con aportaciones de parte del sueldo de los cargos, pero no con donativos de particulares.Romero de Tejada ha explicado este método de financiación en el juicio contra la trama corrupta, donde ha declarado como testigo a petición de la defensa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, al igual que el ex coordinador de campañas