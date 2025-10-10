·
El éxito político de Hamas en España
Para el islamismo, la guerra política es igual de importante que la militar. Y en la batalla ideológica, su victoria frente a Occidente tras el 7-O es incuestionable.
opinión
hamas
éxito
españa
#1
unocualquierax
Artículo vomitivo donde los haya.
2
K
28
#2
Mauro_Nacho
*
El periódico El mundo con sus artículos pagados por el sionismo, hay que dejar de lado el genocidio llevado a cabo por Israel contra los palestinos. Blanquear el genocidio es algo que es ser cómplice del genocidio.
1
K
21
#4
kilometro80
*
#2
Y financiarlo como hace la concejal de Podemos al pagar la multa?
0
K
9
#6
Mauro_Nacho
#4
¿Que multa?
0
K
11
#7
kilometro80
*
#6
www.ultimahora.es/noticias/local/2025/10/10/2488337/lucia-munoz-pagara
Lucía Muñoz pagará los 2.500 euros de multa a Reyes Rigo: «Voy a ceder mi sueldo de este mes en el ayuntamiento»
0
K
9
#3
pepel
Este medio es de los que confunden semitismo y sionismo, anarcocapitalistas y Hamas con Genocidio. Paso de leer.
0
K
20
#8
capitan__nemo
*
Genocidio o terrorismo. Elige solo una.
La resistance o los nazis.
Nakam o campos de concentracion y exterminio.
0
K
17
#5
Mauro_Nacho
*
Hay un periodismo que es simple basura y un insulto a la dignidad humana. Llaman éxito de Hamas que en España la gente se manifieste contra el genocidio.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
