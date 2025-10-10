edición general
El éxito político de Hamas en España

Para el islamismo, la guerra política es igual de importante que la militar. Y en la batalla ideológica, su victoria frente a Occidente tras el 7-O es incuestionable.

#1 unocualquierax
Artículo vomitivo donde los haya.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
El periódico El mundo con sus artículos pagados por el sionismo, hay que dejar de lado el genocidio llevado a cabo por Israel contra los palestinos. Blanquear el genocidio es algo que es ser cómplice del genocidio.
#4 kilometro80 *
#2 Y financiarlo como hace la concejal de Podemos al pagar la multa?
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#4 ¿Que multa?
#7 kilometro80 *
#6 www.ultimahora.es/noticias/local/2025/10/10/2488337/lucia-munoz-pagara
Lucía Muñoz pagará los 2.500 euros de multa a Reyes Rigo: «Voy a ceder mi sueldo de este mes en el ayuntamiento»
pepel #3 pepel
Este medio es de los que confunden semitismo y sionismo, anarcocapitalistas y Hamas con Genocidio. Paso de leer.
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Genocidio o terrorismo. Elige solo una.

La resistance o los nazis.

Nakam o campos de concentracion y exterminio.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho *
Hay un periodismo que es simple basura y un insulto a la dignidad humana. Llaman éxito de Hamas que en España la gente se manifieste contra el genocidio.
