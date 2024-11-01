Existe una difusa frontera entre protección y promoción

Situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa. La acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género objeto de los procedimientos básicos de acreditación a los que se refiere el presente acuerdo podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones: – Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar. – Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. ...