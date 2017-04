He desoído los consejos de la gente que más me quiere tratando de persuadirme de que no vaya a Cartagena: mira Josele, no sabes qué te puedes encontrar por ahí, tú ya no estás para experiencias aventureras, puede pasarte cualquier cosa… Mi curiosidad puede sobre el sentido de la prudencia y allá que me dirijo a mi destino sin saber qué puede depararme.