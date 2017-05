El exinformático desvela que los cabecillas de la trama se repartían 180.000€ mensuales y apunta a Crespo

"Yo lo que hacía era facturar y repartir el dinero". Con esta frase, Sebastián García, exjefe informático de Emarsa y administrador de varias empresas subcontratadas por la entidad, ha resumido la "trama" de los lodos dentro del conocido como caso Emarsa que se enjuicia en la Audiencia de Valencia. (...)"Cuesta me dijo: Paga si quieres trabajar en Emarsa. Si no, te vas a la calle", ha afirmado. "El gerente me pedía que cambiara los conceptos de las facturas, por eso había una factura de 500 teclados cuando había solo 100 personas".