Eximen de pagar un máster a una estudiante que consideró que el temario no era el que se le había prometido

Si un curso no cumple con las expectativas de sus estudiantes, este puede abandonarlo sin tener que pagar el importe completo. Así lo ha decidido la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía en un laudo en el que exime a una mujer de pagar un máster porque el contenido no era el que se le había prometido. La universidad se negó a devolvérselo porque había pasado el plazo estipulado para reclamar, que era de 15 días. No obstante, los árbitrosel derecho de desistimiento está vigente hasta los 12 primeros meses.