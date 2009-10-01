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Exiliados a la fuerza hace casi 40 años, los nativos de Diego García luchan para poder regresar a su isla de origen, que ahora se usa como puesto militar estadounidense

Exiliados a la fuerza hace casi 40 años, los nativos de Diego García luchan para poder regresar a su isla de origen, que ahora se usa como puesto militar estadounidense

Ahora visitamos otra isla que actualmente es un puesto militar clave de los Estados Unidos. Ubicada en el Océano Índico, Diego García se ha usado frecuentemente para lanzar ataques sobre Irak y Afganistán y desempeñó un papel fundamental en el programa estadounidense de rendición extraordinaria. A diferencia de Guam, Diego García no posee habitantes que se opongan al ejército de Estados Unidos. Todos los residentes de la isla fueron expulsados a la fuerza a principios de la década de 1970.

| etiquetas: diego garcía , exiliados , fuerza , regreso
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1 comentarios
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Free_palestine #1 Free_palestine
La luz del faro del mundo libreTM se fundió hace mucho tiempo :palm:
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menéame