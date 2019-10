Las exhumaciones pendientes de los fusilados del franquismo enterrados junto a su verdugo

Mientras todos los ojos están pendientes de la salida de Franco del Valle de los Caídos, familiares de los represaliados trasladados allí sin permiso siguen peleando por recuperar sus restos. El decreto que autoriza la exhumación del dictador establece que en la mayor fosa común de España, "solo podrán yacer" las víctimas de la Guerra Civil, lo que abre la puerta a otras exhumaciones. "A papá me lo quitaron dos veces. Me lo mataron y me lo escondieron. Y tengo derecho a recuperarlo", dice Mercedes a sus 86 años