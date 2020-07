Un exhausto Joaquín Sabina no sabe cómo va a aguantar las 499 noches de boda que le quedan por celebrar

Joaquín Sabina, de 71 años, ha contraído matrimonio este lunes con su compañera sentimental, Jimena Coronado. Esta mañana, visiblemente agotado, el cantautor reconocía a su entorno más cercano que no sabe cómo va a aguantar las 499 noches de boda que le quedan aún por celebrar. «Me temo que duraré lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks». «Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas», confesaba al rememorar la primera de las 500 noches que vivirá con su amada, a la que le dio por reír.