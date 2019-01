Un exdirigente de ETA vuelve en libertad a España tras cumplir pena en Francia

El ex jefe del aparato político de la organización separatista armada vasca ETA Mikel Albisu Iriarte, alias “Antza”, regresó el martes a España en libertad, tras cumplir su pena de cárcel en Francia, indicó este miércoles una fuente policial española. “Se aceptó esa readmisión”, y “como no tiene ninguna causa pendiente con la justicia española, es un ciudadano libre”, añadió la fuente, precisando que el ex dirigente etarra llegó el martes al aeropuerto de Madrid-Barajas. “Antza”, hijo de uno de los fundadores de ETA, fue detenido en octubre…