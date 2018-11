Exdirectivo de Adif miente al Congreso: las actas prueban que la curva del accidente del Alvia a Santiago no era segura

Las actas de Adif prueban que un ex alto cargo mintió a la comisión de investigación del Congreso sobre el accidente del Alvia a Santiago. José Galindo afirmó que no había constancia de que las curvas del tramo donde se produjo el accidente no fuesen seguras, pero el acta de una reunión de 2011 a la que él mismo asistió demuestran que los técnicos de la empresa ya habían recomendado eliminar los cambios de velocidad justo en esa vía.