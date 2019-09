Exclusiva: mensajes privados revelan el abuso que Alex Holowka sufrió por parte de Zoe Quinn (eng)

Alex Holowka es el desarrollador del videojuego indie Night in the Woods que recientemente se suicidó al ser acusado públicamente en twitter por Zoe Quinn de haber abusado sexualmente de ella. La revista The Post Millenial ha tenido acceso a mensajes privados de Alex Holowka donde explicaba en 2014 el abuso que había sufrido por parte de Zoe Quinn y el miedo que sentía a hacerlo público, lo cual podía significar el final de su carrera.