Un excampeón marroquí en taekwondo tira una medalla al mar desde una patera

Entre la treintena de emigrantes clandestinos que llegaron en patera a la isla española de Lanzarote destaca la presencia de AnouarBoukharsa, un excampeón marroquí en taekwondo que durante la travesía no dudó en arrojar una medalla al mar. El deportista ganó la Copa de Trono en la categoría de menos de 63 kilos, pero no dudó en desprenderse de su medalla mientras era grabado y al grito de: "No sirve para nada".