Una exazafata de Jerez: 'El turismo de MotoGP también es beber y follar'

Han pasado más de 15 años y parece que nos hable de este fin de semana. "He visto comentarios de chicas que yo conocí en el circuito cuando empezaban y que llevan más de una década en el mundillo. Defienden a las dueñas de las empresas, a los clientes y me da la sensación que están adoctrinadas", explica Sara Parada, una jerezana de 35 años. "Tengo la sensación de que no hemos avanzado nada, ni la sociedad en general ni muchas de las chicas que entraron junto a mí".