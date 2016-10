1 meneos 75 clics

usuarios: 1 anónimos: 0 negativos: 2 compartir:

"Soy un adicto a la comida. Me encantan los canales de comida, me encantan la gente a la que le encanta la comida, me encanta la comida que encanta a la gente y me encanta hacer que la gente coma comida". Ese es el mantra de JP Lambiase, creador de HeLLthy Junk Food, una revolución en este competido segmento de los canales de vídeo dedicado a la comida.