"El maltrato se basa en la manipulación. Es complicado ver que estás siendo maltratada", explica una víctima de violencia machista atendida por la Fundación Ana Bella, que ayuda a las mujeres que han sufrido maltratos. "Una misma se cree que no sirve para otra cosa. Mi ex siempre me decía que estaba loca". La violencia machista no es solo física. La violencia psicológica es más difícil de detectar y más lenta. Pero lo cierto es que es un abuso psíquico que tiene lugar dentro de la relación de pareja.