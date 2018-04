El ex secretario general del PP valenciano pide perdón por no haber denunciado la corrupción

El ex secretario general del Partido Popular valenciano Ricardo Costa ha reiterado este miércoles ante el Congreso su "arrepentimiento y solicitud de perdón" por "alguna actuación" que no fue "capaz ni de detener ni de denunciar" y ha ratificado la financiación ilegal del partido regional: "Actué mal y estoy dispuesto a asumir las consecuencias". Costa ha ratificado su declaración en la Audiencia Nacional "desde la línea hasta la cruz, absolutamente todo". Hoy "me conformo con intentar llevar una vida normal con mi mujer y mi hija", dijo.