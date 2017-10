Ex-prostitutas crean plataforma online para saber si un conocido tuyo es putero

Dicen que seraputero.com nace como su particular manera de “de proteger a prostitutas que se anuncian en internet de robos, timos, insultos y vejaciones”, pero ¿es legal? “Totalmente legal. Contamos con una abogada en delitos informáticos a nuestra disposición. No facilitamos ningún dato real sobre las personas que usaron esos números, por lo que no incumplimos la vigente ley de privacidad de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)”, contestan las administradoras de la página. Link directo a la web: seraputero.com/