La ex mujer de Berlusconi condenada a devolverle 60 millones de las pensiones compensatorias

La Corte de Apelaciones de Milán estableció hoy que Veronica Lario, la segunda esposa de Silvio Berlusconi, no tiene derecho a un pago mensual de 1.4 millones de euros de pensión tras el divorcio y la condenó a devolver al ex primer ministro italiano 60 millones de euros recibidos desde 2014. Los jueces se basaron en que Lario es autosuficiente, ya quien tiene liquidez por 16 millones de euros, joyas y sociedades inmobiliarias. Lario, ex actriz de 61 años, se casó en 1990 con el ex primer ministro, cuando ya habían nacido sus tres hijos