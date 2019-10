El ex ministro de Interior: Soraya me advirtió que no hablara por teléfono en Barcelona porque me espiaban los Mossos

Las memorias de Jorge Fernández Díaz: Fue una conversación muy breve a la que luego aludió en varias ocasiones cuando nos vimos en persona. Cara a cara me insistió en que no me olvidara de las recomendaciones que me había hecho aquel día por teléfono. Por la información de la que disponían, habían advertido que la Generalitat y los Mossos d'Esquadra se habían atrevido a espiar al mismísimo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual era un auténtico escándalo.