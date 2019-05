Ex jefe contable Banco España denuncia que Bankia parecía oro pero se vendió a precio de cobre

El exjefe de la División de Normativa Contable del Banco de España Jorge Pérez Ramírez ha asegurado que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no recogía la imagen fiel, ya que parecía que se estaba ante una entidad que valía "oro" y finalmente se vendió "a precio de cobre". "Está claro que la imagen fiel no es la del folleto [de salida a Bolsa de Bankia], sino el precio al que el accionista único está ofreciendo al mercado", denuncia el exdirectivo del Banco de España"He visto muchas salidas a Bolsa y el folleto no recogía lo esencial..