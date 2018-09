Ex jefe del cambio climático de la ONU se enfrenta juicio por acoso sexual (ENG)

Un tribunal indio ha dictaminado que hay pruebas suficientes para enviar al ex jefe del cambio climático de la ONU, Rajendra Pachauri, a un juicio por acoso sexual en un caso presentado por una ex colega en Nueva Delhi. La policía registró el caso contra Pachauri después de que su colega de 29 años lo acusó hace tres años de acoso sexual e intimidación criminal. "Esto no ha sido fácil", dijo la mujer a los periodisas. "Este es un gran salto hacia la verdad. Me siento aliviada y agotada luchando contra Pachauri".