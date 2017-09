Un ex ingeniero de Google funda una nueva religión basada en una inteligencia artificial

Hace unos meses conocíamos que Uber despedía a Anthony Levandowski, después de que la compañía fuera demandada por Waymo, unidad de coches autónomos que pertenece a Alphabet-Google. A Levandowski le acusan de haber robado 14.000 documentos confidenciales propiedad de Google, antes de dejar la compañía para montar Otto. Ahora presenta su nuevo proyecto: una organización llamada 'Way of the Future', con la cual busca traernos un Dios más actual.