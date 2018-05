Ex empleados denuncian al portavoz de la Plataforma de Afectados de Fórum-Afinsa por impagos y acoso sexual

Ex empleados de Luis Alvero, portavoz de los afectados por la intervención de Fórum-Afinsa, le han denunciado por no pagarles, por amenazarles y hasta por acoso sexual, entre otras cosas. Garbiñe, ex secretaria de Alvero afirma que fue acosada sexualmente por el portavoz: "Empecé como secretaria de organización, de la cual no he ejercido en ningún momento... Se me abalanzó un día en el despacho, me besó, me hizo tocamientos en la pierna. Ahora, me he quedado sin paro por su culpa, porque no me tenía dada de alta."