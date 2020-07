Ex censurador chino dice que una «aterradora máquina de censura» vigila la aplicación TikTok

Liú dijo que ByteDance Technology Co. la empresa matriz de TikTok como “la mayor y más aterradora máquina de censura” que él jamás haya visto. Este ex censurador de contenidos aseguró que cuando acudió a la entrevista con TikTok fue tratado bajo medidas extremas de seguridad. Calificó la experiencia como “ridícula”, pues comenta que un empleado de ByteDance lo esperó cuando llegó y “lo llevó a caminar en círculos” dentro del edificio. El empleado también le indicó que no mirara a su alrededor.