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El ex canciller Schröder no sería un negociador imparcial, estima Kallas

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, rechazó este lunes la sugerencia del presidente ruso, Vladimir Putin, de que el antiguo canciller alemán Gerhard Schröder represente a Europa en futuras conversaciones con Moscú sobre el conflicto en Ucrania.

| etiquetas: kallas , schroder , putin , zelensky , negociaciones , ucrania
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8 comentarios
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JackNorte #1 JackNorte
Aun pueden usar al terrorista que volo el nord stream 2 para que sirva de interlocutor fiable xD
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javibaz #2 javibaz
Y lo dice la persona más abiertamente antirusa de Europa.
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#4 Assoka
#2 Yo entiendo a la Kallas. A los alemanes se les jodió el gas para que lo compraran a EEUU, no van a poner a negociar a todo un ex-canciller de la primera potencia económica de Europa que fue precisamente un alto directivo de Nordstream2 y candidato a presidir Gazprom.
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karaskos #5 karaskos
Lo que diga el Trumpo, querida Kallas...
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Doctorow #3 Doctorow *
Claro. Si es que tienen al canciller dentro de una caja cerrada junto a un matraz con veneno y un detector de radiaciones. Y así no hay quien cancilleree. Hasta que no se abra la caja no se sabrá si es socialdemócrata o no.
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Kamillerix #6 Kamillerix
Boris Johnson, pues? :roll:
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josde #8 josde
#6 Mejor y mas neutral Mariano Rajoy, si se acuerda que es político. :troll:
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#7 perica_we *
que se anexione ucrania la UE. con dni de la UE.
y Ucrania sirva de vehículo para los pagos de lo que se compre de Rusia, como garantías,.. por el agua potable y zaporiyya un plan a 5 o 10 años por el cual mientras se van construyendo contigencias.
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menéame