El ex canciller Schröder no sería un negociador imparcial, estima Kallas

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, rechazó este lunes la sugerencia del presidente ruso, Vladimir Putin, de que el antiguo canciller alemán Gerhard Schröder represente a Europa en futuras conversaciones con Moscú sobre el conflicto en Ucrania.
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y Ucrania sirva de vehículo para los pagos de lo que se compre de Rusia, como garantías,.. por el agua potable y zaporiyya un plan a 5 o 10 años por el cual mientras se van construyendo contigencias.