Una ex asesora de Empleo señala a Chaves, Griñán, Zarrías y Vallejo

Rofa ha insistido en que esta política de ayudas era conocida por todo el Gobierno andaluz y no era “cosa” del director general de Trabajo de turno. “Existía una jerarquía, las órdenes venían de arriba”. No es una decisión de los directores generales en muchos temas. El director general no se va a meter en todos los charcos de todas las ayudas que se han dado de su motu propio”, ha manifestado después de explicar que la ayuda a la empresa jienense Primayor venía de Gaspar Zarrías, representante de Jaén en el Gobierno.En ese momento el abogado..