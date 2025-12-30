edición general
Un ex asesor de la Moncloa y un candidato de Podemos al CGPJ, autores de la auditoría "externa" encargada por Sánchez que niega la financiación ilegal del PSOE

El anuncio de Pedro Sánchez hace seis meses de que encargaría una auditoría externa de las cuentas del PSOE ha concluido con un informe favorable al partido y no tan externo: sus dos autores están relacionados con el Gobierno. Uno de ellos es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego, candidato de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018. El otro es un profesor de Derecho Financiero y Tributario, también de la Universidad Autónoma, César Martínez Sánchez, ...

politica
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Pues como la auditoría que hizo el PP que decía que todo era correcto, y después conocimos a Bárcenas y la Gurtel
0 K 13
#1 Ovidio
Lo mejor de esta noticia va a ser leer los comentarios de los comerrabos de Menéame
4 K 20
alfre2 #5 alfre2
#1 reconocerlo ya es un gran paso adelante
1 K 24
#6 okeil
¿La agencia EFE es afin al PSOE?
1 K 17
nemesisreptante #3 nemesisreptante
Como el informe no ha dicho lo quien queríamos oír toca atacar a los que lo han escrito
1 K 17
#4 Eukherio
#3 Intentando obviar que están más asociados a la izquierda del PSOE que al propio PSOE, porque uno asesoró a Manuela Carmena y otro fue un candidato propuesto por Podemos.
1 K 21
alfre2 #7 alfre2
Vamos, que han encargado un informe a alguien de su confianza. Qué escándalo!!

Tendría que habérselo encargado a algún cantamañanas random, cierto? Es lo que habríamos hecho todos!
0 K 12
ezbirro #8 ezbirro
Si no es del despacho de Montoro no me fío.
0 K 7

