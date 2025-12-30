Un ex asesor de la Moncloa y un candidato de Podemos al CGPJ, autores de la auditoría "externa" encargada por Sánchez que niega la financiación ilegal del PSOE

El anuncio de Pedro Sánchez hace seis meses de que encargaría una auditoría externa de las cuentas del PSOE ha concluido con un informe favorable al partido y no tan externo: sus dos autores están relacionados con el Gobierno. Uno de ellos es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego, candidato de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018. El otro es un profesor de Derecho Financiero y Tributario, también de la Universidad Autónoma, César Martínez Sánchez, ...