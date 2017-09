Un ex alto cargo de Cultura de Matas sacó de Wikipedia la información para darle a dedo la Ópera a Calatrava

Según el ex secretario general de la consellería, fue el entonces titular de Cultura quien le indicó que buscara una forma de definir el proyecto pero no mencionar al arquitecto (Sacó de Wikipedia un "párrafo" para incluirlo en el acuerdo del Consell de Govern sobre el proyecto de la ópera de Palma, de forma que "encajara" con el perfil del arquitecto Santiago Calatrava).Matas,el ex presidente del Govern se enfrenta a cargos de prevaricación y tráfico de influencias y se le pide un año y tres meses de prisión más una multa de 120.000 euros.