El ex alcalde que pidió secuestrar 'Fariña': "No he leído el libro"

Una juez de Collado Villalba, Madrid, ha acordado a petición del exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, el secuestro cautelar del libro "Fariña". Bea Gondar ha asegurado que nunca apareció un alijo de droga en un coche alquilado a su nombre y ha reconocido que ha sido condenado por blanqueo de capitales. "Ganar dinero con la mentira no creo que esté muy bien ni sea muy ético", ha señalado. "No he leído el libro ni me gasto dinero en hacerle ganar dinero al señor Nacho Carretero, el libro lo ha leído mi abogado".