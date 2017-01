La evolución reciente del precio de la vivienda

Después de más de 13 años viviendo en Barcelona, a finales de año por fin me decidí a comprar un piso, y me embarqué en la entretenida tarea de estudiar la oferta disponible. Habíamos decidido el barrio, las características generales de la vivienda, y el precio máximo que podíamos permitirnos, con lo que sólo nos quedaba encontrar la casa perfecta. Estamos muy contentos con el resultado, pero he de decir que, por el precio que vamos a pagar,habría esperado conseguir más metros.¿Qué pasó con el supuesto ajuste de los precios de los últimos años?