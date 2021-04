Lo de Évole | Miguel Bosé y sus dos gramos de cocaína diarios

"Yo he llegado a consumir casi dos gramos de cocaína, más maría, más éxtasis...". Arrancaba fuerte la primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, la entrevista de anoche en Lo de Évole con la que, en palabras del propio Jordi Évole, "no me pasaba nada igual desde que entrevisté a Nicolás Maduro". Y es que dar voz a un negacionista de pro en prime time es lo que tiene. Pero anoche no se escuchó (al menos no tanto) al Miguel Bosé negacionista, anoche se escuchó a Miguel, simplemente a Miguel.