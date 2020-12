¿Evitará el acuerdo de París la catástrofe climática?

Los líderes mundiales acordaron hace cinco años en París contener el aumento de temperaturas por debajo de los 2 º C y proseguir los esfuerzos para que no se superaran la barrera de 1,5 º C; una pretensión muy complicada dada la velocidad de las subidas de termómetros (1,1 º C en un siglo). El 2020 estaba llamado a ser el año en que los países deberían presentar, actualizar o revisar sus planes de acción climática (contribuciones determinadas a nivel nacional, en el argot). Pero esto no ha sucedido.