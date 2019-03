Evaristo Páramos las pasó "canutas" durante el 23F de 1981, pero no fue por el Golpe de Estado

En los años 80 Evaristo Páramos pasó "por el Ejército": "El Golpe de Estado del 81 me pilló en San Marcial 7, en Burgos, en la garita de guardia de depósitos". Al cantante de la Polla Records no le movilizaron pero recuerda perfectamente cómo lo vivió, y no fue por el Golpe. "Tenía cagalera porque me había hecho un canuto con tres papeles y me sentó mal. Las pase canutas estando allí pero no fue por el Golpe de Estado, fue por el estado del golpe", asegura Evaristo Páramos.