La eutanasia, 100 días después: una quincena de peticiones, retrasos y opacidad autonómica

Ángel Hernández, el hombre que tuvo que ayudar a morir a su compañera, como siempre la llama él, cuando la eutanasia todavía no era un derecho reconocido en España, ha enviado un escrito al departamento exigiendo la creación de este órgano. "No se ha dado cumplimiento al mandato legal, estándose produciendo perjuicios para personas en situación dramática que no pueden acceder en esta Comunidad a la efectiva prestación del derecho a la eutanasia, como ha sucedido [...] con la experiencia sufrida por Javier, que lleva tres meses esperando ...