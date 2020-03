Euskadi emitirá 'clases' en ETB3 para Educación Primaria durante la cuarentena por coronavirus

Bitartean, Etxetik Ikasten es el nombre el nuevo programa educativo que se comenzará a emitir el día 30 a través de ETB3 y eitb.eus. El Departamento de Educación y la televisión pública vasca ultiman los detalles de un programa para facilitar el aprendizaje del alumnado, especialmente de aquellos niños y niñas que no tienen ordenador y acceso a internet en casa, con lo que no pueden seguir las clases on line al mismo ritmo que sus compañeros. Los contenidos se dirigirán al alumnado de Primaria, de 1º a 4º fundamentalmente, y serán en euskera.