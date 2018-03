Eurovegas: Cordish se tiene que comer el suelo de su Eurovegas y ya solo espera la vía de la indemnización

La empresa estadounidense ha devuelto a sus propietarios las 134 hectáreas que reservó para construir su faraónico proyecto, perdiendo las cantidades iniciales que les pagó. Nadie sabe nada de Cordish tras sus dos 'derrotas'. Desde el Gobierno regional reconocen que hace meses que no tienen noticias de ellos. El equipo de comunicación que contrataron en España ya no presta servicio con ellos, y el bufete de abogados que los asesoró prefiere no contestar y remite a su sede central de Baltimore, en EEUU.