Eurostat: Tasa de empleo regional para inmigrantes no pertenecientes a la UE/otro miembro de la UE/Nacionales 2019 [ing]

Se observan diferencias en las tasas de empleo a nivel regional entre los ciudadanos no comunitarios (personas que no tienen la ciudadanía de la UE) en comparación con otros ciudadanos de la UE (ciudadanos de la UE que no tienen la ciudadanía del país de la UE en el que residen) y los nacionales (ciudadanos del país de la UE en el que se encuentra la región). En 2019, las tasas de empleo de los ciudadanos extranjeros de fuera de la UE fueron en general inferiores a las de los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE y los nacionales