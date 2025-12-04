Lo que los europeos quieren de verdad: la última Eurobazuca

A medida que el primer cuarto del siglo XXI llega a su fin, marcado por la guerra y las revoluciones tecnológicas, la última encuesta barométrica realizada por Cluster 17 para el Grand Continent revela los temores y deseos de un continente en transición. 10 puntos y 30 gráficos para resumir nuestra gran encuesta de fin de año.
Resumo. Los europeos queremos seguir siendo medio pensionistas. Dar lecciones de vida sin implicarnos demasiado. Pintar algo en el mundo sin intervenir mucho. Ser tenidos en cuenta en política internacional y que otro ponga los muertos.
Para lograrlo pensamos que hay que ser equidistantes entre USA y China, lo cual es lógico, porque el estado de bienestar europeo nace de un cierto equilibrio entre USA y la URSS con Europa como objeto de deseo.
El problema es que ya no…
Pues no.
No pasara.
Por mas que militaricen europa con la excusa del cuco ruso.
Ni aunque se llenen la boca de "primer mundo", "derechos humanos (ese discurso murio con la carniceria en palestina)" ni demas.
Es hora de que se recupere el balance del mundo.
Se está produciendo un reequilibrio entre Asia/África y occidente que de alguna manera era lógico en el momento en el que el resto del mundo se desarrollara un poco por puro peso demografico.
En ese…