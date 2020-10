Europa ve una España fracasada

El miércoles pasado el Frankfurter Allgemeine Zeitung , uno de los medios de comunicación más solventes de Europa, publicaba una nota de su corresponsal en Madrid que colocaba a España en una “gran crisis” de difícil solución. “La segunda ola del coronavirus pone de manifiesto el fracaso del Estado. No hay consenso alguno entre los partidos”. Le Monde, The Economist o Financial Times, se expresaban de manera similar: destacan la polarización política y la estructura territorial como causas de la expansión del virus y el colapso económico.