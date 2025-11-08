edición general
Europa será capaz de vencer a Rusia (si ataca a partir de 2030)

"Rusia constituye una amenaza a largo plazo impulsada por intenciones agresivas y una disputa estratégica sobre el orden de seguridad". Esta es la principal conclusión del informe titulado Europe-Russia Balance of Power Review del Instituto francés de Relaciones Internacionales (Ifri). ¿Será capaz Europa para contestar a Rusia? Incluso sin la ayuda de los estadounidenses, "Europa tiene el potencial industrial y económico, la capacidad militar, aunque con deficiencias en fuerzas terrestres, y las posibilidades tecnológicas para prepararse...

#2 sorecer
Sin intervenciones USANAS esta guerra no hubiera existido. Pero sigamos buscando la pelea y no el diálogo...
2 K 28
#4 tierramar
Esta noticia es una ocurrencia digna de MAR
0 K 20
rusito #1 rusito
Como cantaba Manolo Kabezabolo: "No te cuento lo del tripi porke sería muy hippy... "
0 K 11
ochoceros #3 ochoceros
Pues todos los países europeos a fabricar sus propios nukes, además de quitar de suelo europeo las bases militares yankis y sus almacenes de nukes de uso privativo.

Si a Israel no le tose nadie por sus cuatro nukes y la Opción de Sansón, habrá que hacer lo mismo para defenderse.
0 K 11

