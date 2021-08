Europa rechaza la mitad de las solicitudes de asilo a los afganos

La crisis afgana no está teniendo –de momento- un impacto migratorio significativo en las fronteras europeas. Aunque aumentan las voces que advierten de un drama de refugiados en el Viejo Continente como el de 2015, Afganistán no es Siria y Europa no es la misma que seis años atrás.La realidad es que la inmensa mayoría no salen de la región. Solo en 2020, Pakistán acogió a más de 1.400.000. La idea es ayudar a los paises limítrofes para que acojan a los refugiados, una vez acabada la repatriación de los nacionales y los colaboradores afganos.