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Europa lanza una advertencia a España sobre la creciente dependencia del gas natural licuado de EEUU

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) advierte de que Europa ha reducido de forma drástica su dependencia del gas ruso, pero ha abierto una nueva vulnerabilidad estratégica por el peso creciente del gas natural licuado procedente de Estados Unidos en su suministro energético, un extremo que afecta notablemente a España, uno de los países que más ha elevado la compra de gas a este país.El GNL representa ya el 47% gasista de la Unión Europea, frente al 23% que suponía en 2019...

| etiquetas: europa , advertencia , españa , gnl , dependencia , eeuu
4 1 3 K 39 CrisEnergéti
3 comentarios
4 1 3 K 39 CrisEnergéti
Andreham #1 Andreham
Eleconomista ha conseguido convertir en algo negativo una medida que se vendió como buena cuando empezó todo el fregao de Rusia xD xD xD

Cómo cambiaría la cosa si gobernase su derecha.
3 K 52
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pues que saquen a EEUU de las conversaciones de paz con Rusia y ofrezcan el levantamiento de sanciones a Putin.

Hay que ser pragmáticos ya sabemos quién gana y quién pierde en esta guerra
3 K 52
Gry #3 Gry
Es completamente a propósito, la UE está tratando de reducir nuestro superávit comercial con los EEUU (para contentar al payaso y que no nos ponga aranceles) y sus gases son lo que menos apesta de lo que producen. :-P
0 K 19

menéame