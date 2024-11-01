Europa lanza una advertencia a España sobre la creciente dependencia del gas natural licuado de EEUU

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) advierte de que Europa ha reducido de forma drástica su dependencia del gas ruso, pero ha abierto una nueva vulnerabilidad estratégica por el peso creciente del gas natural licuado procedente de Estados Unidos en su suministro energético, un extremo que afecta notablemente a España, uno de los países que más ha elevado la compra de gas a este país.El GNL representa ya el 47% gasista de la Unión Europea, frente al 23% que suponía en 2019...