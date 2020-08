Europa Laica podría querellarse contra la Junta de C-LM por establecer una excepción en las medidas contra la covid-19

No se entiende que pueda haber una excepción a eventos y celebraciones religiosas relacionadas con las fiestas patronales, incluso contradiciendo el propio decreto. Si la cuestión no fuera tan seria, daría lugar a ironías diversas, que de momento, no las expresamos. Además del texto se deduce que se refiere, exclusivamente, a celebraciones católicas, lo que conllevaría un hecho aun más grave, ya que supone una discriminación con respecto a la diversidad y pluralidad de creencias.