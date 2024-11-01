Europa invertirá 1,2 billones en redes eléctricas de aquí a 2040

La Comisión Europea ha puesto de manifiesto que el continente deberá movilizar 1,2 billones de euros en redes eléctricas de aquí a 2040 para sostener la electrificación acelerada, integrar energías renovables y garantizar su seguridad energética. La UE reconoce que, pese a los avances, sigue dependiendo en exceso de combustibles fósiles y arrastra una integración insuficiente de sus infraestructuras y un riesgo de perder 310 TWh de renovables no aprovechadas en 2040 si no actúa con urgencia. Un esfuerzo sin precedentes para electrificar